Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 23 Ekim puanları nasıl?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi için heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfaka'da haftanın birincisi Onur Büyüktopçu tarafından açıklanıyor. Bugün eğlenceli dakikaların yaşandığı Gelinim Mutfakta'da programa Ankaralı Turgut konuk oldu. Zaman zaman eğlenceli ve stresli anların yaşandığı Gelinim Mutfakta haftanın birincisi açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi, Zeynep seçildi.

Gelinim Mutfakta elenen isim, 60 puanla Didem olarak belirlendi.

Yarışmada 23 Ekim Cuma günün birincisi Zeynep oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA'DA EĞLENCELİ ANLAR!

Gelinim Mutfakta'nın 560. Bölümde konuk olan Ankaralı Turgut söylediği şarkılarla mutfağı coşturdu ve gelinler eğlenceli anlar yaşadı.

Onur Bey, gelinlere büyük bir sürpriz yaptı. Haftanın son günü yorgun gelinlere bu sürpriz ilaç gibi geldi. Ankaralı Turgut'un şarkılarıyla gelinler ve kaynanalar keyifli anlar yaşadılar