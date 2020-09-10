  • $7,4876
  • 8,8676
  • 468.609
  • 1095.11
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
10 Eylül 2020 Perşembe 11:44 | Son Güncelleme:

Muharrem ayında ne olmuştur?

Muharrem ayında ne olmuştur"

İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Muharrem ayı bugün itibariyle başladı.

Muharrem Ayı, Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak biliniyor. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün Muharrem Ayı'nın ilk günü olarak kabul ediliyor.

Muharrem ayı zikirleri ve tesbihleri nelerdir? Muharrem ayı ilk günü çekilecek zikirler

MUHARREM AYINDA NE OLMUŞTUR?

Muharrem ayının ilk günü hicri yılın ilk günüdür. İslam dünyası için dönüm noktası sayılan Hicret hadisesi, Muharrem ayının ilk gününde gerçekleşmiştir. 

Hicri takvime göre hangi yıldayız? Hicri takvimde hangi aydayız?

Hz. Ömer'in halifeliği döneminde, Müslümanlar arasında önem atfedilen bir gün olan Hicret'in gerçekleştiği gün, hicri yılın ilk ayı olarak belirlenmiştir. Müslümanların ortak bir takvim kullanması ihtiyacından kaynaklı olarak Hicri takvime geçilmiştir

Peygamber Efendimizin "Allah'ın ayı" diye nitelediği Muharrem ayı bu yıl 20 Ağustos 2020 Perşembe günü idrak edilecek. Hicri yılbaşı da olan Muharrem ayının birinci günü ile 1441 hicri yılından, 1442 hicri yılına girilmiş olacak.

Muharrem ayı bereket alışverişi ne zaman yapılır? Aşure günü alışveriş yapmak bereket getirir mi?
<p>   </p>

Palamut balığının en güzel hali nasıl?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dünyayı korkutan görüntü!

İzmir'in Kurtuluşu tarihi önemi nedir? 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nda neler yaşandı?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.