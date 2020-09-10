Muharrem ayında ne olmuştur?

Muharrem Ayı, Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak biliniyor. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün Muharrem Ayı'nın ilk günü olarak kabul ediliyor.



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MUHARREM AYINDA NE OLMUŞTUR?



Muharrem ayının ilk günü hicri yılın ilk günüdür. İslam dünyası için dönüm noktası sayılan Hicret hadisesi, Muharrem ayının ilk gününde gerçekleşmiştir.

Hicri takvime göre hangi yıldayız? Hicri takvimde hangi aydayız?

Hz. Ömer'in halifeliği döneminde, Müslümanlar arasında önem atfedilen bir gün olan Hicret'in gerçekleştiği gün, hicri yılın ilk ayı olarak belirlenmiştir. Müslümanların ortak bir takvim kullanması ihtiyacından kaynaklı olarak Hicri takvime geçilmiştir

Peygamber Efendimizin "Allah'ın ayı" diye nitelediği Muharrem ayı bu yıl 20 Ağustos 2020 Perşembe günü idrak edilecek. Hicri yılbaşı da olan Muharrem ayının birinci günü ile 1441 hicri yılından, 1442 hicri yılına girilmiş olacak.

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