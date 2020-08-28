Aşure günü alışveriş yapmak bereket getirir mi? Muharrem ayı bereket alışverişi nedir, ne zaman yapılır?

Muharrem Ayı, Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul ediliyor. İslam tarihinde bir dönüm noktası olarak Hz. Muhammed'in hicreti esas alınarak, hicri yılbaşı kabul edilen muharrem ayı bu yıl 20 Ağustos'ta başladı. Muharrem Ayı, içerisinde Aşure gününü de barındırıyor. Peki, Muharrem ayı bereket alışverişi ne zaman yapılır? Aşure günü alışveriş yapmak bereket getirir mi? İşte tüm merak edilenler...



AŞURE GÜNÜ ALIŞVERİŞ YAPMAK BEREKET GETİRİR Mİ?



Aşure günü alışveriş yapmanın bereketi ile ilgili bir nassa / rivayet bulunmuyor. Ancak eskiden beri değişik güzelliklere sahne olmuş mübarek bir gün olduğu için, o günün bereketli olacağına dair alimlerin bazı görüşleri olabilir.

Muharrem ayında ne olmuştur? Muharrem ayının önemi nedir?

Nitekim bazı rivayetlere göre, Hz. Adem’im tövbesi Aşure gününde kabul edilmiş, Hz. Nuh’un gemisi, Aşure günü Cudi dağında demir atmış, Hz. Musa’ya deniz Aşure günü yarılmıştır (bk. Mecmau’z-Zevaid, 3/188).

Bununla beraber, “Kim aşure günü ailesine bol yiyecek alıp yedirirse, o yıl boyunca bolluk içinde olur.” anlamına gelen rivayetler vardır. Fakat, oldukça zayıf kabul edilmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 3/189).

MUHARREM AYI BEREKET ALIŞVERİŞİ NE ZAMAN YAPILIR?



Aşura Günü Muharrem ayının 10. günüdür. Aşura Gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünde Cenab-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini arttırmıştır. Muharrem ayının bu günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir.

Aşure günü bu yıl 29 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?



Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69).

Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

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