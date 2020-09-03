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  3. İl emri 2020 atama sonuçları açıklandı! MEB il emri duyurusu yayımlandı!
03 Eylül 2020 Perşembe 17:40 | Son Güncelleme:

İl emri 2020 atama sonuçları açıklandı! MEB il emri duyurusu yayımlandı!

İl emri 2020 atama sonuçları açıklandı! MEB il emri duyurusu yayımlandı!

İl emri 2020 atama sonuçları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "İl Emri" bekleyen öğretmenleri ilgilendiren açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; İller arası yer değiştirmek üzere ön başvurusu onaylanan ancak yer değişikliği işlemi gerçekleşmeyen öğretmenler, mazeretlerinin geçerli olduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğü emrine atanmışlardır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "İl Emri" bekleyen öğretmenleri ilgilendiren duyuru yayımlandı. İller arası yer değiştirmek üzere ön başvurusu onaylanan ancak yer değişikliği işlemi gerçekleşmeyen öğretmenler, mazeretlerinin geçerli olduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğü emrine atanmışlardır. İl emri 2020 atama sonucu sorgulama ekranı...

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MEB İL EMRİ 2020 DUYURUSU

Bakanlığımız eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden; 2020 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında iller arası yer değiştirmek üzere ön başvuruda bulunarak birinci aşama başvurusu onaylanan; ancak yer değişikliği işlemi gerçekleşmeyen öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğü emrine atanmışlardır.

Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.

Atama sonucunu MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.

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