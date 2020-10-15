MasterChef Patates Bravas tarifi nasıl yapılır? Patates Bravas yapılışı ve malzemeleri

MasterChef'te İspanyol mutfağı rüzgarı esiyor. Yarışmanın 15 Ekim tarihli bölümünde Patates Bravas tarihi yapılıyor. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kıyasıya rekabet edip dokunulmazlık için yarışıyorlar. Patates Bravas yapılışı oldukça kolay bir meze olarak biliniyor.

PATATES BRAVAS MALZEMELERİ

2 çorba kaşığı zeytinyağı 1 adet soğan / piyazlık doğranmış 2 diş sarımsak / ince doğranmış 2 adet kırmızı acı biber / ince dilimlenmiş 2 adet iri domates / doğranmış 2 çay kaşığı toz kırmızı biber 1 çorba kaşığı elma sirkesi 500 gr patates / bir lokmalık küpler halinde doğranmış Yeteri kadar tuz Yeteri kadar karabiber 5-6 dal maydanoz / incecik doğranmış Kızartmak için zeytinyağı

PATATES BARAVAS TARİFİ YAPILIŞI

Bir tencereye zeytinyağını ekleyin. İçine soğan, sarımsak ve acı biberi ekleyin ve hafifçe yumuşayıncaya kadar soteleyin. İçine domatesleri, toz kırmızı biberi, sirke, tuz ve karabiberi ekleyin. Sos tenceresinin kapağını kapatın. Sebzeler yumuşayana ve suyunu iyice çekene kadar pişirin. Hazır olunca el blenderı ile püre haline getirin. Bu arada başka bir tencerede patatesleri, hafifçe yumuşayana kadar yaklaşık 6-7 dakika tuzlu suda kaynatın. (Çok fazla pişirmeyin, kızarırken dağılmasını istemiyoruz.) Patatesleri süzün ve kurutun. Sıcak zeytinyağında altın rengi olana kadar kızartın. Patatesleri delikli bir kaşıkla yağdan çıkarın ve çıkarın ve domates sosunun içine karıştırın. Üzerini maydanoz yaprakları ile süsleyip sıcak servis edin.

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