Kuruluş Osman Bamsı Bey kimdir? Bamsı Beyrek ne zaman, nasıl öldü?

Atv ekranlarının başarılı yapımı Kuruluş Osman izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Nurettin Sönmez dizide Bamsı Beyrek karakterini canlandırıyor. Daha önce TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi ile tanınan Bamsı karakteri izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Bamsı Beyrek nasıl öldü? diye merak ediyorsanız haberimiz içerisinden cevabına ulaşabilirsiniz.



BAMSI BEY KİMDİR? İŞTE HİKAYESİ

İlk olarak Diriliş Ertuğrul dizisi ile dikkat çeken, daha sonra ise Kuruluş Osman’da yeniden serüvenine devam eden Bamsı Beyrek karakteri, Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahramandır. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.

BAMSI BEYREK NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek’in kaçırılmasından da bahsedilir. İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek’in kendisi İç Oğuz’dan olup karısı Dış Oğuz’dandır. Dış Oğuz beyleri Beyrek’i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz’un başındaki Salur Kazan’ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek’i yaralar.

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

24 Temmuz 1978 yılında İstanbul'da doğan Nurettin Sönmez, eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Nurettin Sönmez ayrıca Diyalog İletişim Oyunculuk Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde oynamıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, 1.85 metre boyunda, 90 kilo ve Aslan burcudur.

Nurettin Söznmez’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Bamsı Beyrek) (TV Dizisi)

2014-2018 – Diriliş Ertuğrul (Bamsı Beyrek) (TV Dizisi)

2013 – Tatar Ramazan 2. Sezon (Ulvi) (TV Dizisi)

2013 – Osmanlı’da Derin Devlet (Gaddar Ali) (TV Dizisi)

2011 – Mavi Kelebekler (Branko Brekoviç) (TV Dizisi)