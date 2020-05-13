Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kimdir? Özge Törer kaç yaşında ve nereli?

Kuruluş Osman Bala Hatun olarak bilinen Özge Törer ekran başındakilerin beğenisini kazanmayı başarıyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman dizisi çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sosyal medyayı çok fazla aktif olarak kullanmayan Özge Törer, ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor. İşte Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer hakkında merak edilenler...



ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer, 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdüren Özge Törer ilk oyunculuk deneyimini Kuruluş Osman dizisi ile yaşamıştır. Özge Törer hem yaşının küçük olması hem de oyunculuk kariyerinde yeni olması sebebiyle çok fazla dizide yer almadı.

Oyunculuk kariyeri Atv'deki 'Kuruluş: Osman (2019) dizisiyle başladı. Dizinin seçmelerine giden Törer, burada yapımcı Mustafa Bozdağ'ın beğenisi sayesinde Osman Gazi'yi canlandıran Burak Özçivit'in rol arkadaşı olarak diziye dahil oldu.

Sosyal medyayı çok fazla aktif olarak kullanmayan Özge Törer, halk tarafından yeni yeni tanınmaya başladı fakat şimdiden çok sevilen oyuncular arasına girdi.

Koç burcu olan genç oyuncu ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.

Şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.

Özge Törer'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Bala Hatun) (TV Dizisi)

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