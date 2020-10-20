Kefaret ne demek, nedir? Kefaret ne anlama geliyor?

Kefaret sözcüğü Arapça kökenli bir kelime olmakla beraber İslam ilmihallerinde sık sık kullanılan ifadelerden biridir. Fox Tv ekranında yeni başlayacak olan kefaret dizisi sonra kelimeye dair arama yapıldı. Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasında kefaret sözcüğüne yer verildi.

KEFARAT NE DEMEK?

Kefaret sözcüğü TDK'ya göre dini bir bilgi olarak; "Bir günahı Tanrı'ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç" şeklinde açılandı. Başka bir anlamında ise "Diyet" olarak ifade edildi.

Kefaret ile ilgili cümle:

"Onu sevmek bile hayatımın kefareti oluyor." - Aka Gündüz

KEFARET NE ANLAMA GELİYOR?

Sözlükte “örtmek, gizlemek, inkâr etmek” manasındaki küfr kökünden gelen kefâret (keffâret) günah ve hataları örtücü, telâfi edici kurban, sadaka, oruç gibi davranışları ifade etmektedir. Kefâret kelimesinin Arapça’ya “günahları telâfi etme, ortadan kaldırma” anlamına gelir.

Kefaret dizisi tanıtım fragmanı yayında! Kefaret konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler