Kefaret dizisi tanıtım fragmanı yayında! Kefaret konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler

Kefaret ekranların yeni soluklu dizisi olarak izleyici karşısına geçecek. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye isimli kitabından uyarlanacak olan Kefaret oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat yer alıyor. Dizinin yapımcılığını 25 Film üstleniyor. Kefaret dizisinin yönetmen koltuğunda ise birçok başarılı projede imzası bulunan Mesude Erarslan oturuyor.

KEFARET HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye isimli kitabından uyarlanacak olan Kefaret FOX TV'de ekrana gelecek. Dizinin tarihi ise henüz netleşmedi.

Yapımcıdan bu konuda resmi bir açıklama gelmesi durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

Dizinin ilk tanıtım fragmanı ise yayınlandı;





KEFARET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi Zeynep'in rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu alınacak.

KEFARET OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kefaret dizisinin başroleri belli oldu. Dizide Nurgül Yeşilçay, özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi 'Zeynep' karakterine hayat verirken, Mert Fırat da 'Başkomiser Sinan' karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Oyuncu kadrosunda Yurader Okur, Ege Kökenli, Özge Özacar, Mine Kılıç ve Lavinya Ünlüer gibi önemli isimler de yer alıyor.

Kefaret ne demek, nedir? Kefaret ne anlama geliyor?