Kavun dolması tarifi, malzemeleri! MasterChef kavun dolması nasıl yapılır?

MasterChef kavun dolması tarifi ve malzemeleri merak edildi. Türkiye'nin en sevilen yarışma programlarından biri olan MasterChef'te bu akşam saray lezzetlerinden biri olan kavun dolması yapılacak. Tarihi kaynaklarda kavun dolması, Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları Şah Cihangir ve Beyazıt’ın sünneti için yapılmıştır. Kavun dolması tarifi ve malzemeleri sizlerle...

MASTERCHEF KAVUN DOLMASI MALZEMELERİ

1 adet kavun

İç harcı için:

1 adet soğan 2 yemek kaşığı tereyağı 400 gram kıyma 2 kahve fincanı baldo pirinç 1 avuç çiğ badem 1 avuç antep fıstığı 1 avuç kuş üzümü 1 avuç ince doğranmış dereotu 1 avuç ince doğranmış maydanoz 1 çay kaşığı kişniş 1 çay kaşığı yenibahar

Kavunlu sos için:

6 yemek kaşığı içi oyulan kavunun parçaları 1 yemek kaşığı tereyağı 1 tutam ince doğranmış dereotu 1 tutam ince doğranmış maydanoz

Soğanlama nasıl yapılır? MasterChef soğanlama tarifi ve malzemeleri...

MASTERCHEF KAVUN DOLMASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle bir kasenin içerisine sert kabukları soyulmuş olan antep fıstıklarını alın ve üstlerine sıcak su ilave edip yaklaşık 10 dakika bu şekilde bekletin, böylece dışlarındaki ince kabuğu rahatça soyabilirsiniz.

Bir başka kaseye kuş üzümlerini koyun ve onların da üstüne sıcak su koyarak, şişmeleri için yaklaşık 10 dakika bekletin.

Pirinci yıkayıp bir küçük tencereye alın, üstüne çıkacak kadar kaynar su koyun ve bu şekilde 5 dakika kaynatıp, altını kapatın ve süzdükten sonra bir kenara alın.

Tereyağını bir tavada kızdırın ve içine ince ince doğradığınız kuru soğanı ilave edip, soğanlar pembeleşene dek kavurun.

Pembeleşen soğanların üstüne kabuğunu soyduğunuz antep fıstıklarını ve bademleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Kuş üzümlerini süzün ve karışıma ilave edin. Kıymayı da ekleyerek, güzelce kavurun.

Kıyma iyice kavrulduktan sonra, sıcak suda 5 dakika haşladığınız pirinçleri de ilave edip güzelce karıştırın.

İnce doğranmış maydanoz ve dereotunu da ekleyin, ardından baharatları da ilave edip güzelce harmanlayın ve ocağın altını kapatın. İç harcınız hazır.

Kavunu yıkayıp enine olacak şekilde ikiye bölün. İçindeki çekirdekleri bir kaşık yardımıyla çıkartıp atın ve daha sonra yine kaşık yardımıyla iç kısmını dikkatlice oyun.

Oyarken çıkan kavun parçalarını bir kenara ayırın. Güzelce oyduğunuz kavunun içini hazırladığınız iç harçla doldurun ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişmeye bırakın.

Kavun dolmanız fırında pişerken siz de sosunu hazırlayın; bir tavaya sos için gerekli olan tereyağını alın ve içine ayırdığınız kavun parçalarını ekleyip güzelce kavurun.

Ardından ince doğranmış birer tutam maydanoz ve dereotunu da ekleyin. Suyu da ilave edip, kavunlar iyice eriyip sos kıvamına gelene dek pişirin.

Pişirme süresinin sonunda fırından çıkarttığınız kavun dolmasını, yanında hazırladığınız kavun sosu ile birlikte sıcak olarak servis edin. Afiyetler olsun!

KAVUN DOLMASI TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Dana kıyma yerine damak zevkinize göre koyun kıyma da kullanabilirsiniz. Bademleri kabuklu sevmiyorsanız sıcak suda bekleterek onların da kabuklarını soyabilirsiniz.