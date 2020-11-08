Soğanlama nasıl yapılır? MasterChef soğanlama tarifi ve malzemeleri...

Soğanlama bugün MasterChef'te yapılacak olan yemekler arasında yer aldı. Bu akşam şefler yarışmacılardan saray mutfağına ait yemeklerden olan soğanlama yapmalarını istedi. Tarihi kaynaklarda Abdülhamid Han'ın sofrasından soğanlamayı eksik etmediği yazılmıştır. Peki, Soğanlama nasıl yapılır?

MASTERCHEF SOĞANLAMA MALZEMELERİ

7-8 Orta boy kuru soğan 4 yemek kaşığı tereyağı 1 çay bardağı sıvıyağ 1 tatlı kaşığı şeker 2 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı tarçın 300 g. pastırma veya kıyma 5 yumurta

SOĞANLAMA NASIL YAPILIR?

Soğanlar ince ince doğranır. Yağ eritilir, pastırma eklenir. Soğanlar ilave edilerek suyunu salması için tavanın üzerine bir kapak örtülür. Şeker, tuz, tarçın ve istenilen baharatlar eklenerek soğan suyunu çekene kadar kısık ateşte iyice pişirilir. Üzerine yumurtalar kırılır ve kapak tekrar örtülür. Yumurtalar piştiği zaman servise alınır