08 Kasım 2020 Pazar 13:01 | Son Güncelleme:
Soğanlama nasıl yapılır? MasterChef soğanlama tarifi ve malzemeleri...
MasterChef soğanlama tarifi bu akşam yapılacak olan yemekler arasında yer aldı. Ekranların sevilen yapımlarından MasterChef'te bugün kırmızı ve mavi takım Osmanlı Saray mutfağına ait yemekleri yapacak. Soğanlamada bugün verilen yemekler arasında yer aldı. Abdülhamid Han'ın sofrasında eksik etmediği Soğanlama tarifi ve malzemeleri...
Soğanlama bugün MasterChef'te yapılacak olan yemekler arasında yer aldı. Bu akşam şefler yarışmacılardan saray mutfağına ait yemeklerden olan soğanlama yapmalarını istedi. Tarihi kaynaklarda Abdülhamid Han'ın sofrasından soğanlamayı eksik etmediği yazılmıştır. Peki, Soğanlama nasıl yapılır?
MASTERCHEF SOĞANLAMA MALZEMELERİ
- 7-8 Orta boy kuru soğan
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay bardağı sıvıyağ
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 2 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 300 g. pastırma veya kıyma
- 5 yumurta
SOĞANLAMA NASIL YAPILIR?
Soğanlar ince ince doğranır. Yağ eritilir, pastırma eklenir. Soğanlar ilave edilerek suyunu salması için tavanın üzerine bir kapak örtülür. Şeker, tuz, tarçın ve istenilen baharatlar eklenerek soğan suyunu çekene kadar kısık ateşte iyice pişirilir. Üzerine yumurtalar kırılır ve kapak tekrar örtülür. Yumurtalar piştiği zaman servise alınır