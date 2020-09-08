Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4862
  • 8,8318
  • 461.453
  • 1087.25
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kafeler kapanıyor mu? 81 ilde kafe ve restoran düzenlemesi!
08 Eylül 2020 Salı 14:42 | Son Güncelleme:

Kafeler kapanıyor mu? 81 ilde kafe ve restoran düzenlemesi!

Kafeler kapanıyor mu" 81 ilde kafe ve restoran düzenlemesi!

Kafeler ve restoranlar koronavirüs salgını dolayısıyla geçici süreliğine kapalı kalmıştı. Normalleşme sürecinin ardından ise vatandaşlara yeniden hizmet verilmeye başlandı. Sosyal mesafe ve maske ihlalleri ile artan vaka sayıları kafeler ve restoranlar gibi umumi yerler hakkında bakanlığı harekete geçirdi. Kafeler ve restoranlar ile ilgili 81 il valiliğine ek bir genelge gönderildi.

Koronavirüs salgını sürecinde kapalı kalan kafeler ve restoranlar normalleşmenin ardından yeniden faaliyete geçmişti. Artan vaka sayılarının ardından gözler, sosyal mesafe ve maske ihlallerinin yoğun şekilde yaşanabileceği bu mekanlara çevrildi. Kafeler ve restoranlar ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

KAFELER KAPANIYOR MU?

Normalleşme sürecinin ardından yeniden faaliyete geçen kafeler ve restoranlar kapanmıyor. Fakat söz konusu mekanlar ile ilgili yeni düzenlemeler mevcut.

Bakanlığın aldığı karara göre; 81 ilde kafe ve restoranlarda canlı ve kasetten fark etmeksizin müzik yayını yapılmayacak.


8 Eylül Salı günü itibarıyla alınan karara ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu gece saat 00.00'dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Bakan Çavuşoğlu'ndan diyalog çağrısı: Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun
MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında savcı mütalaasını açıkladı
Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor
Ankara'da rüşvet operasyonu: 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Erol Mütercimler'den ahlaksızca sözler: İmam hatip mezunlarını hedef aldı

Erol Mütercimler'den ahlaksızca sözler: İmam hatip mezunlarını hedef aldı

Van'da Yıldırım-10 Norduz operasyonu başlatıldı

Van'da Yıldırım-10 Norduz operasyonu başlatıldı

Aşk, para ve sağlık konularında 8 Eylül 2020 burç yorumlar

Aşk, para ve sağlık konularında 8 Eylül 2020 burç yorumları

8 Eylül 2020 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram alt&#x

8 Eylül 2020 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın kaç Lira?