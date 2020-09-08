Kafeler kapanıyor mu? 81 ilde kafe ve restoran düzenlemesi!

Koronavirüs salgını sürecinde kapalı kalan kafeler ve restoranlar normalleşmenin ardından yeniden faaliyete geçmişti. Artan vaka sayılarının ardından gözler, sosyal mesafe ve maske ihlallerinin yoğun şekilde yaşanabileceği bu mekanlara çevrildi. Kafeler ve restoranlar ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

KAFELER KAPANIYOR MU?

Normalleşme sürecinin ardından yeniden faaliyete geçen kafeler ve restoranlar kapanmıyor. Fakat söz konusu mekanlar ile ilgili yeni düzenlemeler mevcut.

Bakanlığın aldığı karara göre; 81 ilde kafe ve restoranlarda canlı ve kasetten fark etmeksizin müzik yayını yapılmayacak.







8 Eylül Salı günü itibarıyla alınan karara ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu gece saat 00.00'dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.