Nargile kafeler açık mı? Nargile kafeler ve eğlence mekanları ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgını sebebi ile geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mekanlar arasında nargile kafeler ve eğlence merkezleri de yer alıyor. Salgın sonrası normalleşme sürecinin yaşandığı şu günlerde nargile kafeler ve eğlence mekanları için alınan son kararlar vatandaşlar için oldukça önemli. Zira söz konusu mekanlar sosyal mesafenin ve hijyen kurallarının ihlaline oldukça müsait.

NARGİLE KAFELER AÇIK MI?

Nargile kafeler koronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara vermişti. Salgın sonrası uygulanmaya başlanan normalleşme takviminde ise kafe, lokanta, restoran gibi işletmelerin açılış tarihi belli olmuş ve yeniden hizmet vermeye başlamışlardı.

Nargile kafeler mevcut durumda açık değil; yeniden faaliyete dönüş için ise henüz bir tarih verilmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.

EĞLENCE MEKANLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Pandemi sürecinde eğlence mekanları da faaliyetlerine ara vermişti. 1 Temmuz itibariyle geçerli olan karara göre internet kafeler, oyun ve PlayStation salonları da hizmet vermeye kaldığı yerden devam etmeye başladı. Eğlence mekanları için ise henüz tarih belirlenmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak biz de bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık. Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek. Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kafeler ve restoranlar için yeni genelge: Kafeler kapanacak mı?