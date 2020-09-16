Kadir Şeker davasında son gelişme nedir? Kadir Şeker son dakika haberleri
Kadir Şeker son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32),engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in (20) yargılandığı davada 3'üncü duruşma bugün gerçekleşiyor. Kadir Şeker davasında son gelişme nedir?
Kadir Şeker davasında son gelişme gündemde konuşulan konular arasında yer alıyor. Sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in yargılandığı davada 3. duruşma bugün gerçekleşti. Peki, Kadir Şeker davasında son dakika gelişmesi nedir?
KADİR ŞEKER DAVASINDA SON DURUM NE?
Sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, haksız tahrik indiriminin üst seviyeden uygulanması istedi.
Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.