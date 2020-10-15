Kadayıfa sarılı çıtır tavuk tarifi| Gelinim Mutfakta kadayıfa sarılı çıtır tavuk nasıl yapılır?

Kadayıfa sarılı çıtır tavuk tarifi hem çocukların hem de yetişkinlerin lezzetle yiyecekleri yemekler arasında yer alıyor. Bugün Gelinim Mutfakta kadayıfa sarılı çıtır tavuk yapacak olan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Onur Büyüktopçu tarafından sunulan Gelinim Mutfakta'da puanlamayı kayınvalideler yapıyor. Günün yemeği seçilen kadayıfa sarılı çıtır tavuk tarifi...

GELİNİM MUTFAKTA KADAYIFA SARILI ÇITIR TAVUK MALZEMELERİ

250-300 gr tel kadayıf 8-10 adet kemiksiz kalça tavuk

Sosu için;

2 diş sarımsak 2 çay kaşığı kırmızı toz biber 3 yemek kaşığı soya sos Yarım çay bardağı sıvıyağ 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı tuz

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 15 Ekim puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA KADAYIFA SARILI ÇITIR TAVUK NASIL YAPILIR?

Yumurta bir kaba kırılıp çırpılır.

Tavuklar önce yumurtaya bulanır.

Daha sonra (istenirse hazır satılan kızarmış kadayıfa yada kendinizin tavada kızartacağı) kadayıfa tavukların her iki tarafı da bulanır.

Kızgın tavada sıvı yağ içinde kızartılır.