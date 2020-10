Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 15 Ekim puan durumu!

Gelinim Mutfakta 15 Ekim puan durumu izleyicilerin ilgisini çekiyor. Hafta boyunca yarışan yarışmacılar yarın verilecek olan 5 altın bileziğin sahibi olmak istiyor. Ekranların sevilen gündüz kuşağı yemek programlarından Gelinim Mutfakta 15 Ekim puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından açıklanacak. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz belli olmadı. Puanlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

14 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

14 Ekim Çarşamba günü Aysun çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.