  • $7,8572
  • 9,2978
  • 487.659
  • 1165.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
10 Ekim 2020 Cumartesi 09:28 | Son Güncelleme:

İzmir'de sahte içkiden 4 ölüm

İzmir'de sahte içkiden 4 ölüm
AA

İzmir'de sahte içkiden zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 18 kişiden 4'ü yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre, dün metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Mustafa Maya, Aydın Göksoy ve Hasan Çetinesen ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Adem Güneş kurtarılamadı.

Kırıkkale ve İzmir'den haberler peş peşe geliyor: Sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde zehirlendiklerini belirten 18 kişi hastanelere başvurmuş, 7'si yoğun bakıma alınmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

<p>İşte milli direnişi ayakta tutan Ayasofya'nın kadim bekçileri Avcı Taburları'nın direniş hikayesi

Koray Şerbetçi ile Kestirmeden Tarih

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hatay' da orman yangını! İşte ilk fotoğraflar

Şanlıurfa'da yetiştirilen 10 milyon balık yavrusu baraj göletlerine bırakılacak

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.