Kırıkkale ve İzmir'den haberler peş peşe geliyor: Sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Kırıkkale'de sahte alkol nedeniyle zehirlendiği iddia edilen 7 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konuyla ilgili bir son dakika haberi de İzmir'den geldi. İddiaya göre, ilde 18 kişi sahte alkolden zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 18 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

İHA'da yer alan habere göre, metil alkolden dolayı zehirlendikleri değerlendirilen 18 kişiden 6'sının yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlendi, 10 şüpheli gözaltına alındı. Hasta yakınlarından alınan ilk bilgiye göre, sahte alkolün Konak'ta baharatçılık yapan bir işyerinden satın alındığı belirlendi.