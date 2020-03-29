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İstanbullular bu pazar sabahı 'evde kal'dı!

İstanbullular bu pazar sabahı 'evde kal'dı!

İstanbullular koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara bu kez uydular. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ek genelgeyle, sahillerde spor ve yürüyüş yapılmasının yanı sıra oltayla balıkçılık yasaklanırken, uyarıları dikkate alan vatandaşlar geçen haftanın aksine bu kez dışarı çıkmadı.

Geçtiğimiz pazar günü balık tutan ve spor yapan vatandaşların akın ettiği sahiller, bu pazar boş kaldı. Spor amaçlı dışarı çıkan birkaç kişinin dışında yasaklara bu kez riayet eden vatandaşlar, geçtiğimiz haftanın aksine Arnavutköy Sahili ve Galata Köprüsü'ne akın etmedi.

İBB trafik yoğunluk haritasına göre geçen pazar yüzde 13 olan yoğunluğun ise bu hafta yüzde 9'a gerilediği görüldü.


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