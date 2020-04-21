İlk sahur ne zaman, saat kaçta? 2020 Ramazan ayı ilk sahur hangi gün?

İlk sahur ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan ayına çok az bir süre kaldı. Müslümanlar bu ay oruç tutup ibadetlerini yerine getirecek. Oruç tutabilmek için yapılan sahur ise gündem konusu oldu. 2020 Ramazan ayı ilk sahur hangi gün? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Detaylar haberimizde…

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2020 İLK SAHUR NE ZAMAN?

İlk sahur 23 Nisan gecesini 24 Nisan sabahına bağlayan gece yapılacak. İSTANBUL için imsak saati ise 04:29 olarak gözüküyor.

SAHURUN FAZİLETLERİ

İslamiyet’te oruç ibadetinin önemi ve faziletleri olduğu kadar; sahur vaktinin de önemi büyüktür.

Peygamber Efendimiz, sahura kalkıp yemek yemenin üzerinde çok durmuş, Ashab-ı Kiram da bu konuda hassasiyet göstermişlerdir. Enes İbnü Malik’ ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, “Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket vardır.” buyurmuştur.

Ebu Sa‘id el-Hudri’ den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sahur yemeğinin önemini şöyle beyân etmiştir: “Sahur yemek, tümüyle hayır ve berekettir, sakın onu bırakmayın, velev ki sizin biriniz bir yudum içsin. Zira şüphesiz Allah ü Teala ve melekleri sahur yiyenlere salât buyurur (feyiz ve nur yağdırır)lar.”