İstanbul Valisi Yerlikaya, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı sonrası alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Vali yerlikaya alınan idari izin kararlarını İstanbullular ile paylaştı. Peki, İdari izin ne demek? 10 yaş altı çocuğu olanlara, hamilelere idari izin kararı nedir?

SON DAKİKA İDARİ İZİN KARARI

İstanbul Valisi Yerlikaya:"60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar evden çalışabilecek"

İDARİ İZİN NE DEMEK?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

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