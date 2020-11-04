Esnek mesai düzenlemesi nedir? İstanbul Valisi esnek mesai ve idari izin açıklaması

İstanbul Valisi İstanbul'da covid 19 için alınan önlemleri açıkladı. İstanbul için alınan önlemler şu şekilde...

İSTANBUL VALİSİ ESNEK MESAİ DETAYLARI

60 yaş ve üstü, hamile ve hastalar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli olacak.

Tüm kamu çalışanları dönüşümlü çalışacak.

Sanayi kesimlerinde çalışanlar saat 07:00'de işe başlayacaklar. Uygulama 9 Kasım'da başlayacak.

İdari izin ne demek? 10 yaş altı çocuğu olanlara, hamilelere idari izin kararı