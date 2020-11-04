04 Kasım 2020 Çarşamba 14:39 | Son Güncelleme:
Esnek mesai düzenlemesi nedir? İstanbul Valisi esnek mesai ve idari izin açıklaması
İstanbul Valisi İstanbul'da Covid 19 için alınan önlemleri açıkladı. İstanbul için alınan önlemler tüm çalışan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte İstanbul Valisi esnek mesai açıklaması...
İstanbul Valisi İstanbul'da covid 19 için alınan önlemleri açıkladı. İstanbul için alınan önlemler şu şekilde...
İSTANBUL VALİSİ ESNEK MESAİ DETAYLARI
60 yaş ve üstü, hamile ve hastalar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli olacak.
Tüm kamu çalışanları dönüşümlü çalışacak.
Sanayi kesimlerinde çalışanlar saat 07:00'de işe başlayacaklar. Uygulama 9 Kasım'da başlayacak.