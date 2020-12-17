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17 Aralık 2020 Perşembe 07:00 | Son Güncelleme:

İbrahim Tatlıses'i vuranlara 40'ar yıl

İbrahim Tatlıses'i vuranlara 40'ar yıl
- NESLİHAN KESKİN

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in 9 yıl önce kalaşnikofla başından vurulması, asistanı ve şoförüne de ateş edilmesine ilişkin dava yeniden görüldü.

Tutuklu sanıklardan Abdullah Uçmak’ın azmettiricilikten, Yunus Ayık ile Ersin Altun’un ise cinayete teşebbüsten 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Suçlamaları reddeden Uçmak savunmasında İbrahim Tatlıses’i kastederek, “Vurulmasına çok sevindim” dedi. 

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