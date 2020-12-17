İbrahim Tatlıses'i vuranlara 40'ar yıl

Tutuklu sanıklardan Abdullah Uçmak’ın azmettiricilikten, Yunus Ayık ile Ersin Altun’un ise cinayete teşebbüsten 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Suçlamaları reddeden Uçmak savunmasında İbrahim Tatlıses’i kastederek, “Vurulmasına çok sevindim” dedi.