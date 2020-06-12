Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? 13-14 Haziran'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmedi. Coronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında, belirlenen Büyükşehirlerimiz dahilinde sokağa çıkma yasağı hafta sonunu kapsayacak şekilde birkaç hafta devam ettirilmişti. Normalleşme süreciyle birlikte de ilk kez geçen hafta uygulanmadı. 13-14 Haziran’da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı yönündeki açıklamalar ise vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Ayrıntılar sizlerle…

13-14 HAZİRAN’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz hafta uygulanmadı. Koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecine girilen şu günlerde, salgın döneminde kısıtlama getirilen çoğu alanlarda esneklik sağlanmaya başlandı. Bu esneklik, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili de düzenlenmiş oldu.

13-14 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut durumda hafta sonu yasak uygulanmayacak. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelirse, güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.

KABİNE TOPLANTISI YÜZ YÜZE YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi uzun bir aranın ardından geçtiğimiz gün ilk kez yüz yüze olarak toplandı. Toplantıda salgın sonrası normalleşme aşamalarının ve buna yönelik gerçekleştirilen uygulamaların analizi yapıldı. Kabine toplantısı sonrası kamuoyuna açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi ve ekledi: “Ülkemizin tek başına salgını yenmesi yetmiyor. Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak hem işine gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu sürece destek vermesini bekliyorum.”

Başkan Erdoğan, toplantıda alınan ek kararları da bildirdi. Buna göre; normalleşme sürecinde yeniden faaliyetlerine başlayan lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00’den 00.00’a uzatıldı.

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmelerin 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre yeniden hizmet vermeye başlaması kararlaştırıldı.

65 yaş üstü vatandaşlar için ise beklenen haber geldi. Bu yaş grubundaki kişiler haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı.

Ayrıca Milli parklar ve doğa parklarının; sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler için ücretsiz olmasına karar verildi.

Evlenecek olan çiftlere ise müjdeli haber gelmiş oldu. Nikah salonları 15 Haziran’dan itibaren düğün salonları ise 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecek.

Yerli koronavirüs ilacı Favipiravir nedir? Favipiravir ne için kullanılır?