Yerli koronavirüs ilacı Favipiravir nedir? Favipiravir ne için kullanılır?

Yerli koronavirüs ilacı görücüye çıktı! Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bahsedilen ilacın son aşamasına gelindi. Yerli koronavirüs ilacı “TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu" çatısı altındaki bilim insanları tarafından geliştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yerli ilaca dair merak edilenleri anlattı; aynı zamanda da Favipiravir ile ilgili detayları paylaşmış oldu. Konuya ilişkin tüm ayrıntıları haberimizin içerisinden bulabilirsiniz.

YERLİ KORONAVİRÜS İLACI ÇIKTI MI?

TÜBİTAK "Covid-19 Türkiye Platformu" altında bir araya gelen bilim insanları tarafından yerli koronavirüs ilacı çalışmaları için ruhsatlandırma aşamalarına gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda bu ilaçtan bahsetmiş ve çalışmaların devam ettiğini bildirmişti.

Favipiravir isimli ilacın detayları ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Atabay İlaç iş birliğiyle Covid-19 tedavisinde kullanılan ve etkin sonuçlar veren Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi, Doç. Dr. Mustafa Güzel ve Zeynep Atabay Taşkent'in koordinasyonunda 32 kişilik ekip tarafından 40 gün gibi kısa bir sürede üretimi tamamlandı.

Favipiravir adlı yerli koronavirüs ilacının ruhsatlandırma aşamasına gelmesi ile ilgili Bakan Varank şunları söyledi; "İlacın ruhsatlandırma aşamasına gelmesi hem mutluluk hem de gurur verici."

"Türk hekimlerinin Covid-19 hastalığının tedavisinde çok başarılı şekilde kullandığı Favipiravir ilacının yerli sentezini bilim insanlarımız, İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Mustafa Güzel hocamızın liderliğinde geliştirdi. Atabay İlaç firması da bu ürünün ticarileşmesi için altyapısını kullandırdı” diyen Bakan Varank, “Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk. Bunun ruhsatlandırma aşaması var. Sağlık Bakanımız, kabine toplantısında bu ilaçların hemen ruhsatlandırılması ile ilgili talimat verdiğini de söyledi” ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA ÖNCÜ OLACAK İŞLERE İMZA ATACAĞIMIZA İNANIYORUZ”

Bakan Varank şunları da kaydetti; “Süreçler hızlı şekilde tamamlandığında, kendi sentezimizle geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz kendi ilacımızı hem Türkiye'de kullanabileceğiz hem de bu alanda önemli ihracat imkanı var."

"Dünyada öncü olacak işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Temel araştırmalar tamamlandığında bu projelerin klinik çalışmalara ihtiyaç duyanlarını Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile bunların klinik çalışmaları tamamlanarak dünyaya çare olacak işlere bilim insanlarımızla birlikte imza atmış olacağız." ifadelerini kullanan Bakan Varank, Covid-19 Türkiye Platformu’nda bulunan ve hali hazırda çalışmaları devam eden diğer projelerden de sonuç alınacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

FAVİPİRAVİR NE İÇİN KULLANILIR?

Favipiravir; grip virüsleri , Batı Nil virüsü , sarıhumma virüsü , ayak ve ağız hastalığı virüsünün yanı sıra diğer flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alfavirüsler ile etkinliği test edilmiş bir maddedir.

Ayrıca Zika virüsüne karşı da sınırlı bir etkinlik göstermiştir. Kuduz, ve virüs ile enfekte olmuş bazı kişilerde de deneysel olarak kullanılmıştır.