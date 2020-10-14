Gelinim Mutfakta Tokat katmeri tarifi ve malzemeleri| Tokat katmeri nasıl yapılır?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Gelinim Mutfakta'da gelinler, haftanın üçüncü gününde Tokat katmeri yapacak. Kayınvalidelerin ve Onur Büyüktopçu'nun puanlaması ile günün birincisi belli oluyor. Gelinim Mutfakta'da gün birincisi olan aday çeyrek altının sahibi oluyor. Günün yemeği Gelinim Mutfakta Tokat katmeri tarifi ve malzemeleri...

GELİNİM MUTFAKTA TOKAT KATMERİ MALZEMELERİ NELERDİR?

Aldığı kadar un 5,5 su bardağı su 2 çay kaşığı tuz 1 bardak süt

Gelinim Mutfakta gün birinci kim? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA TOKAT KATMERİ TARİFİ

Bütün malzemeleri bir kapta yoğurun. Burada önemli olan suyun soğuk olması ve hamurun koyu bir hamur olması. Daha sonra minik minik bezeler yapın. Bezeleri açmaya başlayın. Bezeyi orta boyda açtıktan sonra sıvı yağ ile hamuru yağlayıp tekrar beze yapın.

Diğer tüm bezeler için aynı işlem yapılır. Tüm bezeler yapıldıktan sonra tek tek yeniden açılır ve saca konur. Hamurda hafif kabarcıklar olunca çevrilir ve çevrilen yüzüne tekrar yağ sürülür. Diğer yüzü de aynı şekilde yağlanır. Üzeri kızarınca sacdan alınır. Dilerseniz çökelekli ve patatesli de yapabilirsiniz.