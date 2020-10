Gelinim Mutfakta gün birinci kim? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta gün birincisi günün değerlendirmesi sonrası belli oluyor. Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 4 yarışmacı hafta boyunca en yüksek puanı almak için çabalıyor. Gelinim Mutfakta Kanal D'de Onur Büyüktopçu tarafından yayınlanıyor. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda gün birinci belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİ KİM?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz belli olmadı. Çeyrek altını alan isim Onur Büyüktopçu tarafından açıklanacak.

Gelinim Mutfakta Tokat katmeri tarifi ve malzemeleri| Tokat katmeri nasıl yapılır?

DÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta dün çeyrek altını alan isim İlayda oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.