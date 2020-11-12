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  • Gelinim Mutfakta tavuklu talaş böreği nasıl yapılır? Tavuklu talaş böreği tarifi, malzemeleri!
12 Kasım 2020 Perşembe 13:52 | Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta tavuklu talaş böreği nasıl yapılır? Tavuklu talaş böreği tarifi, malzemeleri!

Gelinim Mutfakta tavuklu talaş böreği nasıl yapılır" Tavuklu talaş böreği tarifi, malzemeleri!

Tavuklu talaş böreği tarifi yoğun ilgi gördü. 12 Kasım Gelinim Mutfakta tavuklu talaş böreği yapan gelinler en yüksek puanı almaya çalışıyor. Onur Büyüktopçu yemeğin tarifini yarışmacılara verdikten sonra gelinler belirtilen süre içerisinde böreği yapmaya başladı. Gelinim Mutfakta tavuklu talaş böreği nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta tavuklu talaş böreği günün yemeği olarak belirlendi Hafta boyunca birçok yemek yapan gelin yarışmacılar, kayınvalidelerden yüksek puan almayı hedefliyor. Onur Büyüktopçu tavuklu talaş böreği malzeme listesini verdi. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta tarifleri yoğun ilgi görüyor. Peki, Gelinim Mutfakta tavuklu talaş böreği nasıl yapılır? 

GELİNİM MUTFAKTA TAVUKLU TALAŞ BÖREĞİ MALZEMELERİ

  1. 20 adet kare milföy hamuru
  2. 2 adet tavuk göğüs
  3. 1 adet soğan – yemeklik doğranmış
  4. 1 adet havuç – küçük küp doğranmış
  5. 2 adet sivri biber – küçük küp doğranmış
  6. 2 diş sarımsak – ezilmiş
  7. 1 su bardağı bezelye
  8. Tuz
  9. Karabiber
  10. Zeytinyağı

Üzeri için Malzemeler

  1. 1 adet yumurta sarısı
  2. Çörek otu

GELİNİM MUTFAKTA TAVUKLU TALAŞ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Tavukları kuşbaşı doğrayın. Bir tavaya zeytinyağını ekleyin, tavukları dışları iyice renk alıncaya kadar kavurun. Kenara alın.

Ardından yemeklik doğranmış havuç, soğan, biberler ve sarımsağı aynı tavaya ekleyip çevirin. Mühürlediğiniz tavuklar, bezelye, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırıp kenara alın.

Her bir kare milföy hamurunun içine tavuklu iç harçtan yerleştirip köşelerden üst üste kapatın. Kapattığınız kısım alt kısma gelecek şekilde fırın tepsinize yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.

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