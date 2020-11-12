Gelinim Mutfakta 12 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 12 Kasım puan durumu bugün program sonunda belli olacak. Kanal D'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da kıyasıya rekabet yaşanıyor. Gelinler verilen yemeği en lezzetli şekilde yaparak, birinci olmaya çalışıyor. Gelinim Mutfakta 12 Kasım puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından duyuruluyor.

GELİNİM MUTFAKTA 12 KASIM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 12 Kasım puan durumu günün sonunda belli olacak. Puan durumu gelince haberimize ekleyeceğiz.

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GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklanmadı. Detaylar gelince burada yayınlanacak.

GELİNİM MUTFAKTA

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edece