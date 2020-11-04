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  • Gelinim Mutfakta tavuklu saray pilavı tarifi, malzemeleri! Tavuklu saray pilavı nasıl yapılır?
04 Kasım 2020 Çarşamba 14:47 | Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta tavuklu saray pilavı tarifi, malzemeleri! Tavuklu saray pilavı nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta tavuklu saray pilavı tarifi, malzemeleri! Tavuklu saray pilavı nasıl yapılır"

Gelinim Mutfakta tavuklu saray pilavı tarifi aranan konu başlıklarından oldu. Bugün mutfağa geçen gelin yarışmacıları Gelinim Mutfakta tavuklu saray pilavı tarifi Onur Büyüktopçu'dan alarak işe koyuldu. Ekranların sevilen yapımları arasında yer alan Gelinim Mutfakta'da en lezzetli ve farklı tarifler ekranlara geliyor. Peki, Tavuklu saray pilavı nasıl yapılır?

Tavuklu saray pilavı, Gelinim Mutfakta'da günün yemeği olarak seçildi. Hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da birbirinden farklı tarifleri seyircilerin ilgisini çekiyor. Yarışmacılar bugün mutfakta tavuklu saray pilavı yaparak, yüksek puanı elde etmeye çalışacak. Gelinim Mutfakta tavuklu saray pilavı tarifi, malzemeleri...

GELİNİM MUTFAKTA TAVUKLU SARAY PİLAVI MALZEMELERİ

  1. 3 adet tavuk but
  2. 1 su bardağı kuru kayısı
  3. Yarım su bardağı kuru üzüm
  4. 2 yemek kaşığı badem
  5. 2 yemek kaşığı hardal
  6. 2 yemek kaşığı bal
  7. 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  8. Tuz
  9. Karabiber
  10. 2 su bardağı pirinç
  11. Yaklaşık 4 su bardağı tavuk suyu veya kaynar su
  12. 3 yemek kaşığı tereyağı

GELİNİM MUTFAKTA TAVUKLU SARAY PİLAVI NASIL YAPILIR?

Tencereye zeytinyağını alıp tavukları kavuruyoruz. Badem, kayısı, kuru üzüm, baharat, bal ve hardal ekleyip kavurup bir miktar sıcak su ile pişiriyoruz.

Pirinçleri yıkayıp süzünce tereyağıyla bir süre kavurup tavuk suyunu ve tuzu ekleyip pişiriyoruz.

Pilavı dinlendirdikten sonra üzerine hazırladığımız tavuklu karışımı ilave ederek servis ediyoruz.

Afiyet olsun!

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