Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Mutfakta 4 Kasım puan tablosu

Gelinim Mutfakta 4 Kasım puan tablosu Onur Büyüktopçu tarafından açıklanacak. Hafta içi her gün yayınlanan gündüz kuşağı yarışma programı Gelinim Mutfakta gün birinci o günün değerlendirmesi yapıldıktan sonra belli oluyor. En güzel yemeği yapan gelin yarışmacı kayınvalidelerden yüksek puan alarak çeyrek altını almaya hak kazanıyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize ekleyeceğiz.

Gelinim Mutfakta tavuklu saray pilavı tarifi, malzemeleri! Tavuklu saray pilavı nasıl yapılır?

MUTFAKTA 4 KASIM PUAN TABLOSU

Mutfakta 4 Kasım puan tablosu Onur Büyüktopçu tarafından çeyrek altını alan isim belli olduktan sonra yayınlanacak.