04 Kasım 2020 Çarşamba 16:01 | Son Güncelleme:
Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Mutfakta 4 Kasım puan tablosu
Gelinim Mutfakta gün birincisi bugün belli olacak. Her gün birbirinden farklı yemekleri yapan gelin yarışmacılar hafta boyunca en yüksek puanı almaya çalışıyor. Yeni sezonda Onur Büyüktopçu tarafından sunulan yarışma programı Gelinim Mutfakta'da gün birinci günün kritiğinden sonra belli oluyor. Gelinim Mutfakta 4 Kasım puan tablosu haberimizde.
Gelinim Mutfakta 4 Kasım puan tablosu Onur Büyüktopçu tarafından açıklanacak. Hafta içi her gün yayınlanan gündüz kuşağı yarışma programı Gelinim Mutfakta gün birinci o günün değerlendirmesi yapıldıktan sonra belli oluyor. En güzel yemeği yapan gelin yarışmacı kayınvalidelerden yüksek puan alarak çeyrek altını almaya hak kazanıyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?
GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize ekleyeceğiz.
Gelinim Mutfakta tavuklu saray pilavı tarifi, malzemeleri! Tavuklu saray pilavı nasıl yapılır?
MUTFAKTA 4 KASIM PUAN TABLOSU
Mutfakta 4 Kasım puan tablosu Onur Büyüktopçu tarafından çeyrek altını alan isim belli olduktan sonra yayınlanacak.