Gelinim Mutfakta şam tatlısı tarifi! Şam tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta şam tatlısı tarifi izleyicilerin ilgisini çekti. Hafta iç her gün Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da gelinler yemek yaparken kayınvalideler puanlamayı gerçekleştiriyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Şam tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

ŞAM TATLISI MALZEMELERİ NELERDİR?

500 gr irmik (3, 5 su bardağı) 2 su bardağı yoğurt 1 su bardağı şeker 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya

Süslemek için

Yer fıstığı

Şerbeti için

4 su bardagı şeker 4 su bardağu su 1-2 damla limon suyu

ŞAM TATLISI NASIL YAPILIR?

İrmik, yoğurt, şeker, kabartma tozu ve vanilya bir kapta karıştırın.

Tepsiyi yağlayın ve bu karışımı boşaltın.

Dinlenmiş hamurun üzerine bıçakla (tatlı piştikten sonra kesilecek) iz yapın.

Fıstıkları yerleştirin.

190 derece fırında 25 dk nar gibi kızarıncaya kadar pişirilir.

Su, şeker tencereye konur şerbet hazırlanır.

Kaynamaya başlayan şerbete limon suyu damlatılır ve 5 dk sonra altı kapatılır.

Bu tatlının püf noktası sıcak tatlıya, sıcak şerbet döküyoruz.