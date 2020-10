Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 2 Ekim kim elendi?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün belli olacak. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün şam tatlısı yapıldı. Gelinler tarafından yapılan tatlıya puanlamayı kayınvalideler ve Onur Büyüktopçu veriyor. Hafta boyunca yarışan yarışmacılar 5 aştın bileziğin sahibi olmak için kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta şam tatlısı tarifi! Şam tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

GELİNİM MUTFAKTA 1 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 1 Ekim puan tablosu Onur Büyük topçu tarafından açıklandı. 1 Ekim Perşembe günü galibiyet Ayşe'de oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.