Gelinim Mutfakta peravu mantı nasıl yapılır? Peravu mantı tarifi ve püf noktası!

Peravu mantısı gündüz kuşağı yarışma programı Gelinim Mutfakta'da yer aldı. Hafta içi her gün Kanal D ekranında yer alan programda gelinler en lezzetli yemeği yapmaya çalışıyor. Nevşehir'e ait olan Peravu mantısı hem akşam yemeği sofralarınızda yer alacak. Gelinim Mutfakta peravu mantı nasıl yapılır?

GELİNİM MUTFAKTA PERAVU MANTI MALZEMELERİ

150 gr çökelek 1 büyük boy kuru soğan 1 yemek kaşığı biber ve domates salçası 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pul biber 1 fiske tuz

Hamuru için:

1 tatlı kaşığı tuz Aldığı kadar un

GELİNİM MUTFAKTA PERAVU MANTI NASIL YAPILIR?

Mantı hamuru için derince bir kaba 1 kase un alınır ve üzerine 1 tatlı kaşığı tuz eklenir. Kulak memesi kıvamından biraz daha sert bir hamur elde edene kadar su eklenerek yoğrulur. Hazırlanan mantı hamuru iç harcı hazırlanana kadar dinlenmeye bırakılır.

İç harcı için; Kuru soğan küçük küçük doğranır ve üzerine çökelek eklenerek harmanlanır. Karabiber, kırmızı biber ve tuz eklenir ve karıştırılır.Un serpilen zeminde hamur rulo haline getirilir ve büyük bezelere ayrılarak 2 parmak kalınlığında şeritlere ayrılır. Şeritler de enine kesilip küçük kareler elde edilir. Her parçanın ortasına nohut büyüklüğünde çökelekli harç yerleştirilir ve muska şeklinde kapatılır.Mantının haşlanacağı tencereye 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı konur ve 1 yemek kaşığı karışık biber ve domates salçası eklenerek kavrulur. Kokusu çıkana kadar kavrulan salçanın üzerine bolca sıcak su eklenir ve kapatılan mantılar kaynayan suyun içine atılır. Orta hararette yaklaşık 10 dakika pişirilir.Suyu süzülmeden yenen Peravu Mantısı servise hazırdır.