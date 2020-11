Gelinim Mutfakta 24 Kasım puanları! Gelinim Mutfakta gün birincisi, çeyrek altının sahibi kim?

Gelinim Mutfakta 24 Kasım puanları Onur Büyüktopçu tarafından açıklanacak. Her gün çeyrek altın kazandıran yarışma programı, haftanın sonunda 5 altın bilezik kazanma şansı sunuyor. Gelinler bugün Peravu mantısı yapacak, kayınvalideler Gelinim Mutfakta 24 Kasım puanlarını verecek. Türkiye'nin en sevilen gündüz kuşağı yemek yarışması Gelinim Mutfakta 24 Kasım puanları sizlerle...

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz açıklanmadı. Yarışmanın detayları geldikçe haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 24 KASIM PUANLARI

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.