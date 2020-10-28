Gelinim Mutfakta patlıcan kıstırma nasıl yapılır? Patlıcan kıstırma tarifi ve malzemeleri...

Gelinim Mutfakta patlıcan kıstırma tarifi günün menüsünde yer aldı. Balıkesir'e ait olan bu yemek basit bir yapıma sahiptir. Gelinim Mutfakta 563. bölümünde yapılan patlıcan kıstırmaya puanlamayı kayınvalideler ve Onur Büyüktopçu verecek. Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta patlıcan kıstırma tarifi ve malzemeleri...

GELİNİM MUTFAKTA PATLICAN KISTIRMA MALZEMELERİ

2 kilo patlıcan 2 adet yumurta 1 yemek kaşığı un

İç Harcı İçin;

Yarım kalıp beyaz peynir 150 gr kaşar peynir 1 adet yumurta Bir tutam maydanoz Karabiber Pul biber

GELİNİM MUTFAKTA PATLICAN KISTIRMA NASIL YAPILIR?

Patlıcanlar alacalı soyulup tuzlu suda bekletilir.

Yemeklik doğranmış soğan zeytinyağında pembeleştirilir.

Soyulmuş patlıcanları ikiye bölüp 3 cm aralıklarla dilimlenir.

İç harcı için; beyaz peyniri be kaşar peyniri rendeleyin. Yumurta , maydanoz, tuz, karabiber, yağ karışırtırılır.

Minik köfteler yapın.

Patlıcan dilimlerinin arasına mini köfteler yerleştirin.

Kızgın yağda yumurtaya bulanmış patlıcanları kızartın. Sunum tabağına aldığınız patlıcan kıstırmaları çeri domatesle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun