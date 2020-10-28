Gelinim Mutfakta 28 Ekim puan durumu: Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 28 Ekim puan durumu günün değerlendirilmesinin ardından açıklanıyor. Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün patlıcak kıstırma yaptılar. Yemeğin tadına bakan Onur Büyüktopçu ve kayınvalideler Gelinim Mutfakta 28 Ekim puan durumunda etkili olacak. Peki, gün birincisi ve çeyrek altını alan kim?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta patlıcan kıstırma nasıl yapılır? Patlıcan kıstırma tarifi ve malzemeleri...

GELİNİM MUTFAKTA 28 EKİM PUAN DURUMU NASIL?

Puan durumu henüz açıklanmadı. Gelinim Mutfakta 28 Ekim puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından açıklanacak.