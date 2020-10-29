Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Gelinim Mutfakta 29 Ekim puanları nasıl?

Gelinim Mutfakta gün birincisi yakından takip ediyor. Ekran başındaki izleyiciler Gelinim Mutfakta gün birincisi çeyrek altının sahibi oluyor ve haftanın sonunda 5 altın bileziği daha çok yaklaşıyor. Onur Büyüktopçu tarafından sunulan yarışmada zaman zaman yarışmacıların arasında tartışma çıkıyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi günün değerlendirmesinde sonra belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta Ankara tava nasıl yapılır? Ankara tava tarifi ve malzemeleri...

GELİNİM MUTFAKTA 29 EKİM PUANLARI NASIL?

Gelinim Mutfakta 29 Ekim puanları merak edildi. 4 yarışmacı arasında geçen heyecanlı karşılama sonra Onur Büyüktopçu 29 Ekim puan durumunu açıklayacak. Dün günün en yüksek puanını İlayda almıştı.