Gelinim Mutfakta Ankara tava nasıl yapılır? Ankara tava tarifi ve malzemeleri...

Gelinim Mutfakta Ankara tarifi izleyicilerin ilgisini çekti. Ekranların en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta'da gelin yarışmacılar Ankara tava yaparak yüksek puan almayı hedefliyor. Onur Büyüktopçu ve kayınvalideler, Ankara tavanın tadına bakacak ve puanlama yapacak. Gelinim Mutfakta Ankara tava tarifi ve malzemeleri...

GELİNİM MUTFAKTA ANKARA TAVA MALZEMELERİ

500 gram arpa şehriye 600 gram kemikli kuzu kol 1 soğan 3 diş sarımsak 1 yemek kaşığı domates salçası 1 çarliston biber 3 domates Tuz Karabiber Defne yaprağı Tereyağı

GELİNİM MUTFAKTA ANKARA TAVA TAVA NASIL YAPILIR?

Geniş bir tencereye yağ alınıp eritilir. Etler tencereye alınıp kızartılır. Üzerine yemeklik doğranmış soğan, sarımsak, defne yaprağı ve karabiber eklenir. Son olarak salça ve su eklenip iyice karıştırılarak harmanlanır ve pişirilir. Başka bir tencerede arpa şehriye kavrulur. Üzerine et suyu ve su eklenerek pişirilir. Arpa şehriye pilavı fırın kabına yayılır. Üzerine etler ve çok az et suyu gezdirilip önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirilir.