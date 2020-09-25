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25 Eylül 2020 Cuma 14:26 | Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta meyveli çikolata kasesi tarifi! Meyveli çikolata kasesi nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta meyveli çikolata kasesi tarifi! Meyveli çikolata kasesi nasıl yapılır"

Meyveli çikolata kasesi tarifi Gelinim Mutfakta'da haftanın final tatlısı olarak seçildi. Zorlayıcı ve dikkat gerektiren bir tatlı olan meyveli çikolata kasesine en güzel yapan gelin adayı gün birincisi olacak. Haftanın beş günü kıyasıya yarışan yarışmacılar arasında haftanın birincisi bugün belli olacak. Meyveli çikolata kasesi nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta meyveli çikolata kasesi tarifi bugün yayınlanan bölümde ekranlara geldi. Gelinler verilen süre ve malzemeler eşliğinde meyveli çikolata kasesini yapmaya çalışacak. Kayınvalideler ve Onur Büyüktopçu'nun puanlamasıyla haftanın birincisi belli olacak. Lezzetli ve dikkat gerektiren meyveli çikolata kasesi tarifi sizlerle...

MEYVELİ ÇİLOLATA KASESİ MALZEMELER

  1. 4 adet mini balon
  2. 250 gr parça kuvertür çikolata
  3. 3 su bardağı süt
  4. 3 yemek kaşığı tepeleme un
  5. 5 yemek kaşığı toz şeker
  6. 1 adet yumurta
  7. 1 yemek kaşığı tereyağı
  8. 125 ml krema
  9. 1 adet muz
  10. 20 adet çilek
  11. 1 adet portakal
  12. 2 dilim ananas
  13. 1 adet kiwi

MEYVELİ ÇİLOLATA KASESİ NASIL YAPILIR?

Tüm malzeme karıştırılıyor ve muhallebi kıvamı elde ediliyor.

Ayrı bir yerde krema çırpılıyor ve sertleştiriliyor.

Bu karışımı da soğutulmuş pastacı kreması içine ekleyerek hafif yumuşamasını sağlıyoruz.

Bunları çikolatadan yaptığımız kaselerin içine sıkma torbası yardımı ile sıkıyoruz ve üzerini meyvelerle süslüyoruz…

<p>Editör: Eda Cabul (<a href='edacabul.turkmedya@gmail.com'>edacabul.turkmedya@gmail.com</a>)<

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