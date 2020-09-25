Gelinim Mutfakta meyveli çikolata kasesi tarifi! Meyveli çikolata kasesi nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta meyveli çikolata kasesi tarifi bugün yayınlanan bölümde ekranlara geldi. Gelinler verilen süre ve malzemeler eşliğinde meyveli çikolata kasesini yapmaya çalışacak. Kayınvalideler ve Onur Büyüktopçu'nun puanlamasıyla haftanın birincisi belli olacak. Lezzetli ve dikkat gerektiren meyveli çikolata kasesi tarifi sizlerle...

MEYVELİ ÇİLOLATA KASESİ MALZEMELER

4 adet mini balon 250 gr parça kuvertür çikolata 3 su bardağı süt 3 yemek kaşığı tepeleme un 5 yemek kaşığı toz şeker 1 adet yumurta 1 yemek kaşığı tereyağı 125 ml krema 1 adet muz 20 adet çilek 1 adet portakal 2 dilim ananas 1 adet kiwi

MEYVELİ ÇİLOLATA KASESİ NASIL YAPILIR?

Tüm malzeme karıştırılıyor ve muhallebi kıvamı elde ediliyor.

Ayrı bir yerde krema çırpılıyor ve sertleştiriliyor.

Bu karışımı da soğutulmuş pastacı kreması içine ekleyerek hafif yumuşamasını sağlıyoruz.

Bunları çikolatadan yaptığımız kaselerin içine sıkma torbası yardımı ile sıkıyoruz ve üzerini meyvelerle süslüyoruz…