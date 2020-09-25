Gelinim Mutfakta 25 Eylül puan durumu: Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün belli oldu. Yeni sezona bomba gibi başlayan yemek yarışması Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Gelin Mutfakta'da en yüksek puanı almaya çalışan gelinler günün sonunda çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın sonunda elde edilen puanlara göre haftanın birincisi belli oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanın alarak 5 altın bileziğin sahibi olan yarışmacı 89 puanla Zeynep oldu.

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25 Eylül Cuma gününün yarışmacı 80 puanla İlayda olarak belirlendi.

Gelinim Mutfakta'ya veda eden isim 62 puanla Sinem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 24 EYLÜL GÜN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

Gelinim Mutfakta 24 Eylül gün birincisi belli oldu. En yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi isim Ayşe oldu.