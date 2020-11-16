Gelinim Mutfakta mantar soslu kafes köfte nasıl yapılır? Mantar soslu kafes köfte tarifi ve malzemeleri

Gelinim Mutfakta mantar soslu kafes köfte tarifi ve malzemeleri, akşam yemeği olarak yapmak isteyen vatandaşlar bulunuyor. Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta mantar soslu kafes köfte bugünün yemeği olarak belirlendi. Haftanın ilk menüsünde yarışmacılar çeyrek altını almak için yarışacak. Gelinim Mutfakta mantar soslu kafes köfte nasıl yapılır?

GELİNİM MUTFAKTA MANTAR SOSLU KAFES KÖFTE MALZEMELERİ

Kafesi içi:

6 adet milföy hamuru 1 adet yumurta sarısı Mantar sosu için: 200 gram taze mantar 1 kutu krema 2 adet arpaçık sopan 1 yemek kaşığı tereyağı 1 yemek kaşığı un Tuz Karabiber

Köftesi için:

300 gram kıyma 1 adet rendelenmiş soğan 8-10 dal maydanoz 1 diş sarımsak 1 adet yumurta 1 su bardağı ekmek kırıntısı Tuz Karabiber Kimyon

İçi için:

Dil peyniri

GELİNİM MUTFAKTA MANTAR SOSLU KAFES KÖFTE NASIL YAPILIR?

Soğanı rendeleyin, taze soğan, maydanoz ve sarımsağı ince kıyın.

Köfte için olan bütün malzemeleri bir kapta yoğurun.

Ardından köfte harcınızı 4 eşit parçaya bölün.

Köftelerinizin içerisine küp doğranmış kaşar peynirini ekleyin ve yuvarlak olacak şekilde şekil verin.

Tavanızı ısıtın.

Hazırladığınız köftelerinizi tavaya koyun ve mühürleyin.

Ardından dolaptan çıkardığınız hafif oda sıcaklığına gelmiş milföylerinizi uzun olacak şekilde ince şeritler halinde kesin.

Kestiğiniz milföyleri her bir köftenin üzerine dörder tane gelecek ve üst üste bir kafes haline gelecek şekilde dizin.

Hazırladığınız köftelerinizi bir fırın kabına alın ve üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika pişirin.

Sıcak servis edin.