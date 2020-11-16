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  • Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 16 Kasım puan durumu!
16 Kasım 2020 Pazartesi 16:10 | Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 16 Kasım puan durumu!

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu" Gelinim Mutfakta 16 Kasım puan durumu!

Gelinim Mutfakta 16 Kasım puan durumu, yapılan oylama sonucunda belli olacak. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta bu hafta yeni yarışmacıları ile güne başladı. Aysun ve kayınvalidesinin yarışmada yer almaması dikkat çekti. Gelinim Mutfakta 16 Kasım puan durumu sizlerle...

Gelinim Mutfakta 16 Kasım puan durumu, günün değerlendirmesin ardından belli oluyor. Hafta içi her gün saat 14:00'de ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da yeni haftaya yeni yarışmacıları ile başladı. Bugün yapılan yemek sonra Gelinim Mutfakta 16 Kasım puan durumu merak edildi. Kayınvalideler tadımları yaptıktan sonra gün birincisi açıklanacak. Gelinim Mutfakta 16 Kasım puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

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GELİNİM MUTFAKTA 16 KASIM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 16 Kasım puan durumu, Onur Büyüktopçu tarafından açıklanacak. 

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