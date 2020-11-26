Gelinim Mutfakta lahana böreği tarifi! Lahana böreği nasıl yapılır, püf noktası nedir?

Gelinim Mutfakta lahana böreği tarifi bugünkü programda yer alan menülerden oldu. Ekranların en çok izlenen yemek yarışmam programlarından birisi olan Gelinim Mutfakta'da sunucu Onur Büyüktopçu gelin yarışmacılara lahana böreği tarifini verdi. 4 gelin yarışmacı kayınvalidelerin puanlaması için yemeği en lezzetli şekilde yapmaya çalışacak. Lahana böreği nasıl yapılır, püf noktası nedir?

LAHANA BÖREĞİ MALZEMELERİ

4 yufka

İç harcı için

2 soğan Yarım çay bardağı zeytinyağı 200 g kıyma 200 g beyaz lahana 1 havuç Tuz Karabiber Kimyon Kırmızı pul biber

Sosu için

2 yumurta 1.5 su bardağı süt 1 çay bardağı zeytinyağı 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri 1 paket kabartma tozu

LAHANA BÖREĞİ TARİFİ

İç harcı için; yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Kıymayı ilave edip rengi dönünceye kadar kavurun.

İnce doğradığınız lahana ve rendelediğiniz havucu ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp 10-12 dakika kadar pişirin. Ilınması için 15-20 dakika bekletin.

Yufkalardan bir tanesini mutfak tezgahına serin. Üzerine iç harcından yayın. Kenarlarını hafifçe içe katlayarak rulo şeklinde sarın.

Sardığınız rulodan 2 cm genişliğinde parçalar kesip yağlı kağıt serili bir fırın kabına dik olarak yerleştirin. Diğer yufkalar için de aynı işlemi uygulayın.

Sosu için; yumurtalar, süt ve zeytinyağını bir kasede çırpın. Rendelenmiş kaşar peyniri ve kabartma tozunu ilave edip karıştırın.

Sosu hazırladığınız böreklerin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.