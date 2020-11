Gelinim Mutfakta 26 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Kıyasıya rekabetin yaşandığı Gelinim Mutfakta 26 Kasım puan durumu yayınlandı. Gündüz kuşağının sevilen programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da bu sezon Onur Büyüktopçu tarafından sunuluyor. Gelinim Mutfakta 26 Kasım puan durumuna çeyrek altının sahibi açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu. Gizem çeyrek altını alan isim oldu. Bugün lahanalı börek yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı almış oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 26 KASIM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 26 Kasım puan durumu Onur Büyüktopçu açıklandı. İşte bugüne ait puan tablosu:

GELİNİM MUTFAKTA

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edece