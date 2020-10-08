Gelinim Mutfakta kesme aşı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kesme aşı tarifi ve malzemeleri!

Kesme aşı tarifi ve malzemeleri Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programı ile ekranlara geldi. Gelin ve kayınvalidelerin beraber yarıştığı programda sunuculuğu bu sezon Onur Büyüktopçu üstleniyor. Sevilen gündüz kuşağı yemek programlarından olan Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı almaya çalışan yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor. Günün yemeği olan kesme aşı tarifi ve malzemeleri...

KESME AŞI MALZEMELERİ NELERDİR?

1 su bardağı yeşil mercimek haşlamak için 3 su bardağı su 1 orta boy kuru soğan 1/2 (yarım) kaşık domates salçası 1/2 (yarım) kaşık biber salçası pişirirken ilave edilmek için 7 su bardağı su

Hamuru İçin;

1 yumurta 8 kaşık un 4 kaşık su 1/2 (yarım) tatlı kaşığı tuz

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KESME AŞI NASIL YAPILIR?

1 su bardağı yeşil mercimeği, 3 su bardağı su bardağı suda (az tuz ilavesi ile) haşlıyoruz. (Dağılmadan, hafif diri olsun)

Bir kaseye, yumurta kırıp, tuz ve suyu ekliyoruz. 8 kaşık un ilavesi ile biraz katı bir hamur yoğuruyoruz.

Bu hamurun birini büyük birini daha küçük 2 bezeye ayırıyoruz. Bezeleri un yardımıyla açıp, birini şeritler halinde erişte şeklinde kesiyoruz.

Tencereye, çok az yağ koyarak, küp küp doğradığımız kuru soğanı, ölünceye kadar kavuruyoruz. Üzerine salçaları ilave edip, bir iki çevirdikten sonra, haşladığımız mercimeği ilave ederek, 7 su bardağı su ekliyoruz. Tuzunu da damak tadımıza göre belirleyip, kaynamaya bırakıyoruz.

Bu arada, diğer bezeyi, büyükçe parçalara ayırıp, elimizde oklava gibi uzun yuvarlıyoruz. Bunları una bulayıp, küçük küpler halinde kesiyoruz.

Yemeği kısık ateşe alıp, erişteleri ilave ediyoruz. (Erişte miktarını kendiniz belirleyebilirsiniz, hepsini katmak zorunda değilsiniz)

Bir tavaya, biraz sıvı yağ katıyoruz (Çok az da salça katabilirsiniz). Bu küp şeklinde kestiğimiz hamurları bu yağda kızartıyoruz. Yemeğin altını kapatmadan önce, bu kızarmış hamurları ilave ediyoruz. Çok az daha ocakta tutuyoruz. Afiyet Olsun.