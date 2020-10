Gelinim Mutfakta gün birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 8 Ekim 2020 puan tablosu!

Gelinim Mutfakta 8 Ekim 2020 puan tablosu izleyicilerin merak ettiği konulardan biri oluyor. 4 gelin adayının beraber yarıştığı programda oylamayı kayınvalideler veriyor. Gelinim Mutfakta yeni gününden kesme aşı yemeği yapıldı. Gün sonu değerlendirmesi sonrası Gelinim Mutfakta gün birinci açıklanacak.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birinci belli oldu. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek alının sahibi olan isim Ayşe oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 7 EKİM GÜN BİRİNCİSİ KİMDİ?

Gelinim Mutfakta 7 Ekim Çarşamba gününün birincisi Zeynep olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.