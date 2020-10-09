Gelinim Mutfakta karışık meyveli milföy pasta nasıl yapılır? Karışık meyveli milföy pasta tarifi!

Ekranların sevilen yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta'da bugün karışık meyveli milföy pasta yapılıyor. Mutfağa giren gelinler belirtilen süre içerisinde verilen karışık meyveli milföy pastayı yapıp kayınvalidelerin puanlamasını bekleyecek. Hafta içi her gün Kanal D ekranında izleyici ile buluşan Gelinim Mutfakta karışık meyveli milföy pasta tarifi sizlerle.

KARIŞIK MEYVELİ MİLFÖY PASTA MALZEMELERİ

5 adet kare milföy Pudra şekeri

İç kreması için;

1,5 su bardağı süt 6 yemek kaşığı toz şeker 2 yemek kaşığı un 1 tatlı kaşığı mısır nişastası 1 paket vanilya 1 yumurta sarısı 1 yemek kaşığı margarin Çeşitli meyveler ( frambuaz, çilek, kivi, muz )

KARIŞIK MEYVELİ MİLFÖY PASTA NASIL YAPILIR?

Milföyler oda sıcağına geldiğinde dörde bölünür. Yağlı kağıt serilen tepsiye küçük kareler halinde kesilen milföyler dizilerek 175 derecede 20-25 dakika pişirilir.

Bir kaba süt, toz şeker, un, nişasta, yumurta sarısı, margarin konulur ve karıştırılarak pişirilir. Karışım muhallebi kıvamına gelince altı kapatılır ve vanilya eklenerek son kez karıştırılır.

Fırından çıkarılan milföyler soğuyana kadar beklenir. Ilıyan milföyler ortadan ikiye bıçak ile ayrılarak arasına hazırladığımız krema ve dilimlenmiş meyve konulur ve kapatılır. Tüm milföylere aynı işlem uygulandıktan sonra üzerine pudra şekeri serpilip tekrar meyve dilimleri ile süslenir. Servise hazır hale getirilir.