Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 9 Ekim puan tablosu!

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün belli oluyor. Heyecanlı dakikaların yaşandığı Gelinim Mutfakta'da hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin adayı 5 altın bileziği sahibi oluyor. Günün birincisi de çeyrek altını almaya hak kazanıyor. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu gündüz kuşağı yarışma programı Gelinim Mutfakta haftanın birincisi sizlerle...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altının sahibi olan gelin İlayda oldu.

Haftanın birincisi ise 87 puanla, İlayda seçildi.

Bu hafta yarışmaya veda eden isim Ayşe olarak belirlendi.

Gelinim Mutfakta karışık meyveli milföy pasta nasıl yapılır? Karışık meyveli milföy pasta tarifi!

8 EKİM GÜN BİRİNCİSİ KİMDİ?

Gelinim Mutfakta dün çeyrek altını alan isim Ayşe olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.