Gelinim Mutfakta kara lahana dolması tarifi! Kara lahana dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Gelinim Mutfakta kara lahana dolması tarifi günün yemeği olarak açıklandı. Hafta boyunca yarışan gelin yarışmacılara günün sonunda puanlamayı kayınvalideler yapacak. Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da kara lahana dolamsını en güzel yapan çeyrek altını almaya hak kazanacak. Kara lahana dolması nasıl yapılır?

KARA LAHANA DOLMASI MALZEMELERİ

2 bağ kara lahana 1 su bardağı pirinç 2 adet kuru soğan Yarım su bardağı zeytinyağı 2 yemek kaşığı salça Tuz Karabiber Kuru nane Yarım limon suyu

KARA LAHANA DOLMASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle kara lahanaları kaynar suda haşlayıp(fazla yumuşatmadan) soğuk sudan geçirin.

Damarlı kısımlarını keserek alın.

1 su bardağı pirinci yıkayıp süzün.2 adet kuru soğanı küp küp doğrayın.

Yarım su bardağı zeytinyağı,2 yemek kaşığı salçayı da katın.

Tuzunu ayarlayın.Karabiber ve kuru naneyi de ekleyince sarma içiniz hazır demektir.

Uygun şekilde keserek parçalara ayırdığınız lahana yaprağını tezgaha alarak bir kenarına iç koyun.

Kalem gibi sarın.

Tencerenin dibine kara lahana yaprağı döşeyin.

Üzerine kara lahana sarmalarını dizin.

2 su bardağı suyu tencereye ilave edin.

Önce hızlı ateşte kaynatın .

Sonra ocağı kısık ateşe ayarlayıp sarmalar yumuşayana kadar pişirin.

Piştikten sonra yarım limon suyunu tencereye sıkarak gezdirin.

Kapağını kapatıp yarım saat demlendirin.

MISIR EKMEĞİ MALZEMELERİ

1 kg mısır unu 1 paket kabartma tozu 3 yemek kaşığı yoğurt yarım su bardağı sıvı yağ tuz 1 tatlı kaşığı şeker yarım su bardağı un su (kaynar olacak)

MISIR EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeler yoğurma kabına alınır, üzerine kaynar sudan 1 su bardağı kadar dökülerek kaşıkla karıştırılır.

Yavaş yavaş az miktarda kaynar su ilave edilip elle yoğurulmaya başlanır.

Suyu az az ekleyerek kıvam alana kadar yoğrulur. Fırın tepsisi güzelce yağlanır.

Üzerine un serpilir ve hamur tepsiye alınır. Elle ekmek şeklinde şekillendirilir.

Üzerine hafif un serpilerek 190 derecede kızarıncaya kadar pişirilir.

Kızarınca fırının derecesini düşürüp 5 dakika daha pişirip fırından alabilirsiniz. Afiyet olsun.